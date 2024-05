Eerste grote twijfelpunt is er al voor Maarten Vandevoordt bij Leipzig

Maandag speelt KRC Genk tegen Royal Antwerp FC. Het wordt mogelijks de laatste thuiswedstrijd voor Maarten Vandevoordt bij de Limburgers.

Maarten Vandevoordt tekende in het voorjaar van 2022 een contract tot 2029 bij RB Leipzig. In de overeenkomst stond wel dat hij nog twee seizoenen bij KRC Genk mocht blijven spelen, om verder te groeien.

Dat tweede seizoen loopt op zijn einde, maar op dit moment is het nog niet duidelijk of Vandevoordt al afscheid moet nemen van het thuispubliek, maandag tegen Royal Antwerp FC.

Het kan de laatste thuiswedstrijd zijn, maar ook niet. Als KRC Genk vijfde wordt, dan speelt het nog om het laatste Europese ticket tegen KAA Gent, de winnaar van de Europe Play-offs.

Eerste doelman?

Nog wat onzekerheid dus, maar de twijfel is nog groter over welke positie Vandevoordt in Leipzig zal krijgen. Het is bijlange nog niet zeker dat hij er eerste doelman wordt.

“Nee, dat zal de voorbereiding op het seizoen moeten uitwijzen”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. “Die start pas rond 6 juli, ik zal dus fris aan mijn Duits avontuur kunnen beginnen. Ik kijk ernaar uit, het is ook geweldig dat de ploeg al een ticket voor de Champions League op zak heeft.”