Plooien glad gestreken? Olivier Deschacht komt met opvallend verhaal over relatie met Marc Coucke

Na 602 wedstrijden bij RSC Anderlecht werd Olivier Deschacht door Marc Coucke genadeloos aan de kant geschoven bij paarswit.

Dat zorgde bij Olivier Deschacht begrijpelijk op dat moment voor ontzettend veel frustratie, maar ondertussen blijft daar niets meer van over. “Dat is allemaal uitgepraat. Hij heeft gezegd dat dat een verkeerde beslissing was, ik heb zijn excuses aanvaard”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De twee kunnen het ondertussen heel goed met elkaar vinden, zo vertelt Deschacht. “We zijn zelfs samen naar Tomorrowland geweest en in juni ga ik op bezoek in zijn hotel op Ibiza.”

Deschacht heeft geen zin in chagrijnig in een hoekje zitten. “Ja, ik had nog langer kunnen blijven op Anderlecht, maar het heeft geen zin om daar een leven lang verzuurd over te zijn. Ik ga ook graag kijken naar Anderlecht, en ik heb geen zin om me daar weg te steken.”

Ook al gunt Deschacht Anderlecht de titel van ganser harte, toch denkt hij dat Club Brugge kampioen wordt. “Club Brugge. Club zit in het momentum, in de vibe. Ze spelen goed én ze maken de lucky goals. Dat stralen ze ook uit op het plein. 'Gaat het moeilijk? Dan overklassen we de tegenstander gewoon en winnen we tóch.' Zo word je kampioen.”

Al mag die titel zeker naar zijn ‘nieuwe’ vriend gaan. “Coucke heeft zes jaar afgezien, heeft veel shit over zich gehad en heeft veel tranen gelaten - al zal hij die wel hebben verstopt. Het is hem van harte gegund.”