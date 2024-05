Voormalig talent van Anderlecht heeft mooie transfer beet

Mathis Suray is bezig aan een sterk seizoen bij FC Dordrecht. Dit heeft hem een transfer opgeleverd naar GO Ahead Eagles.

In 2020 verliet Mathis Suray Anderlecht op jonge leeftijd om meer speeltijd te krijgen. Na twee seizoenen waarin hij zich heeft moeten aanpassen, is de aanvallende middenvelder de afgelopen maanden helemaal opengebloeid.

Ondertussen al een tijd met de aanvoerdersband, heeft de Belgische speler het team met 14 doelpunten en 6 assists veel geholpen dit seizoen. Genoeg om Dordrecht naar de Promotion Play-offs te leiden in Nederland.

Hoewel Suray scoorde in de heenwedstrijd tegen FC Emmen (2-2), moest hij zich in de terugwedstrijd gewonnen geven (0-1) waardoor Dordrecht niet promoveert. Maar toch zal hij volgend seizoen in de Eredivisie spelen.

Mathis Suray schittert in Nederland

Suray tekende bij GO Ahead Eagles. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot 2027, dat deelt de club zelf mee via zijn officiële website.

"FC Dordrecht gaf mij de mogelijkheid om in een eerste elftal te spelen. Dat wilde ik graag. Bij Anderlecht was dat op dat moment niet mogelijk, terwijl ik juist het gevoel had dat ik in het eerste elftal minuten moest maken om mezelf te blijven ontwikkelen. Toen FC Dordrecht in 2020 concreet werd heb ik daarom die stap gemaakt", legde Suray zelf uit op het webstek van de club.