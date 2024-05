René van der Gijp haalt voetbalsysteem door de mangel met grap over ... Joost Klein

Als er iets of iemand is waar de laatste weken veel om te doen is geweest, dan is het wel Joost Klein. Zeker in Nederland is wat er rond hem allemaal gebeurde groot nieuws. En daarbij gingen ook de voetbalanalisten zich mengen in de debatten.

Joost Klein was een van de favorieten om met zijn liedje 'Europapa' het songfestival in het Zweedse Malmö te gaan winnen. Hij ging vlotjes van de halve finale op donderdag naar de finale op zaterdag, maar toen ging het mis. Na een incident met een vrouw van de Zweedse productie werd hij uiteindelijk gediskwalificeerd. Windeieren legt het Joost Klein niet, want zijn nummer is ondertussen veruit de grootste hit van het songfestival dit jaar. Was er geen VAR? Gewezen Lokeren-speler en huidig voetbalanalist René van der Gijp mengde zich bij Vandaag Inside in de debatten rond Joost Klein. En daarbij maakte hij ook een gevoelige vergelijking met het voetbalwereldje waarin we zitten. "En er was geen VAR over wat er gebeurde? Er moeten toch beelden van zijn", aldus van der Gijp en zijn collega's in het programma. Waarop de Nederlander ook de klassieke uitbeelding van het VAR-signaal ten berde bracht. Het zorgde voor algemene hilariteit, waar vooral René van der Gijp zelf bijna inbleef. "Die Zweedse vrouw moet de unieke beelden hebben", aldus ook Johan Derksen. Voorlopig wil de politie niet bevestigen dat er beelden zijn.