Ruud Vormer heeft erg mooie woorden voor Hans Vanaken

Club Brugge neemt het zondagavond op tegen Anderlecht. Blauw-zwart kan maar best winnen om de titelkansen te behouden.

Club Brugge speelde dit seizoen al heel veel wedstrijden, al zal die van deze zondag misschien wel de belangrijkste zijn. Als Club verliest en Union punten laat liggen tegen Cercle Brugge, speelt Anderlecht kampioen.

Blauw-zwart heeft dus maar één missie en dat is winnen, al zal dat niet makkelijk zijn. Voor veel spelers kan dit een wedstrijd zijn die grote impact heeft op hun carrière.

Bij Club Brugge zullen ze zondag vooral op Hans Vanaken rekenen. Ex-ploegmaat Ruud Vormer weet hoe belangrijk de middenvelder kan zijn voor de club.

"Elke week geniet ik van Hans", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. "Zonder zelf te scoren laat hij de anderen nog beter draaien. Haal hem maar eens weg en je zult het snel zien. Hoe hij aan de bal is… En ook qua druk zetten doet hij het vandaag gewoon heel goed."

Tegen Anderlecht zal het ongetwijfeld een zeer speciale wedstrijd worden. "Ik denk dat Hans in die matchen juist beter is. En dat is een gave, een talent. Hij is dusdanig relaxed. Brandon (Mechele, n.v.d.r.) en ik voelden altijd wel wat meer spanning. Hans heeft dat niet. Je hoort hem eigenlijk niet in de groep, al weet ik niet hoe dat vandaag is. En op het veld doet hij vervolgens gewoon zijn ding", besluit Vormer.