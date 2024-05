Hayen aan handen en voeten gebonden: KBVB stuurde alvast stevige waarschuwing

Nicky Hayen zal deze week alle mogelijke scenario's moeten doorlopen met zijn technische staf. Zondag is hij immers aan handen en voeten gebonden, net als Brian Riemer. De KBVB zal de match delegate immers opdracht geven de geschorste trainers nauw in het oog te houden.

Nicky Hayen kreeg twee gele kaarten op Anderlecht. In diezelfde match kreeg Brian Riemer zijn derde gele kaart van de play-offs. Beide heren mogen zondag voor en tijdens de match geen communicatie doen met hun spelers of met de pers.

Hayen zal trouwens als een havik in het oog gehouden worden, want vorige zondag zat hij al met een walkietalkie in de tribune, wat eigenlijk ook niet toegelaten is. De match delegate zal er op toezien dat er geen communicatie is met de bank.

Artikel 136P onder titel 7.8 van het bondsreglement stipuleert immers: “Een geschorste trainer mag de wedstrijd in de tribunes bijwonen, maar het is hem verboden om de dag van de wedstrijd vóór of tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone, net zoals het verboden is om tijdens de wedstrijd rechtstreeks of onrechtstreeks te communiceren met de spelers en/of technische staf van zijn ploeg.”

Club zal boete met plezier op zich nemen

Na de match mag Hayen wel naar de kleedkamers, maar het zal Michiel Jonckheere zijn die bij een eventuele titel de honneurs moet waarnemen voor de pers. "Hij zal de persconferentie niet bijwonen en geen interviews geven.”

Dat eerste gedeelte zal Hayen wel naleven, dat tweede is bij een titel bijna onmogelijk. Iedereen zal de succescoach dan willen spreken en het lijkt een utopie dat die niks zal zeggen. De boete die er op staat, zal Club Brugge wel met alle graagte op zich nemen.

Brian Riemer zit in hetzelfde schuitje. Bij hem zal Roel Clement als hoofdtrainer optreden. Ook hij zal door de match delegate in de gaten gehouden worden.