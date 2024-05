🎥 Sebastien Dewaele haalt snoeihard uit naar Amerikaanse eigenaar van KV Oostende

Het verhaal van KV Oostende is helemaal voorbij. Op 3 juni zal de bewindvoerder het faillissement aanvragen.

Geen overnemer betekent geen proflicentie voor KV Oostende, met als onvermijdelijk gevolg ook het faillissement van de club.

Dat schiet bij acteur-zanger en KVO-supporter Sebastien Dewaele, bekend van onder andere zijn rollen in Eigen Kweek en Bevergem, in het verkeerde keelgat.

Hij coverde een klassieker van Lucy Loes die de spionkop van KV Oostende voor elke thuiswedstrijd zong en haalt op het einde van de videoclip die door de club op haar socials gedeeld werd hard uit naar de Amerikaanse eigenaars van KVO.

Op het einde van de video legt hij zijn gitaar weg en doet hij zijn sjaal van KVO van de schouders en legt ze in een mandje.

“Merci allemalle, supporters, medewerkers, KV. Bedankt. En merci, bende dikkenekken, om etwa kapot te maken wat niet van junder is!”, klinkt het.

En hij herhaalt zijn boodschap nog eens in het Engels, zodat ‘den Amerikaan’ het ook kan begrijpen. “Thank you, assholes, to ruin something that wasn’t yours to ruin.”