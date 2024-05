Het wordt niét San Diego, maar een ander avontuur: 'De Bruyne én Guardiola vertrekken bij Manchester City en trekken samen naar deze club'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne? De Rode Duivel wordt gelinkt aan een vertrek bij Manchester City. Al zouden de bestemming én het gezelschap verrassend kunnen zijn.

Kevin De Bruyne gaat volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. De Rode Duivel zat al rond de tafel met Manchester City, maar The Citizens zijn niet geneigd om een lucratief contract te schrijven voor een 32-jarige middenvelder.

Bovendien twijfelt ook De Bruyne zelf aan zijn toekomst in het Etihad Stadium. Enkele Saoedische topclubs hebben héél véél geld voor hem veil, terwijl ook San Diego FC nadrukkelijk aanwezig is op de geruchtenmolen.

Al lijkt er een oplossing in de maak. De Engelse media weten dat De Bruyne in de zomer van 2025 - hij doet zijn contract uit bij de Engelse landskampioen - een nieuwe overeenkomst zal tekenen bij de City Group.

Concreet: De Bruyne steekt De Grote Plas over en gaat voor New York City FC voetballen. En hij krijgt héél mooi gezelschap. Ook Pep Guardiola heeft zin in een nieuw avontuur en gaat de oversteek naar de Major League Soccer maken.

Waar ligt de toekomst van Pep Guardiola?

Toeval of niet? Het contract van de succescoach van Manchester City loopt na volgend seizoen af. Bovendien twijfelt Guardiola al sinds de Champions League-winst van vorig seizoen aan zijn toekomst bij City. Bovendien valt er voor de Catalaan niéts meer te winnen in Europa...