Anderlecht krijgt nog meer concurrentie in strijd om Rode Duivel

Anderlecht is aan het zoeken naar een nieuwe vaste doelman voor volgend seizoen. Kasper Schmeichel heeft wel nog een optie in zijn contract, maar die wordt normaal gezien niet gelicht.

Daarom speurt paars-wit de transfermarkt af. De club is bij Koen Casteels terechtgekomen, die volgend seizoen geen doelman meer is bij Wolfsburg.

Maar makkelijk zal het niet worden om hem over te nemen. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is Anderlecht aan het praten met Casteels en wil de Brusselse club hem erg graag zien komen.

Maar er is sprake van heel wat concurrentie. Celtic zou ook zijn oog hebben laten vallen op de doelman en is op zoek naar een vervanger voor Joe Hart.

Volgens Tavolieri zou ook het Saudische Al Qadsiah zich nu in de strijd gemend hebben. Casteels zou zelf voor het EK duidelijkheid willen.

🟣 Infos #RSCA :

🇧🇪 Alongside Al Qadsiah FC interest from Saudi, Anderlecht officials carry on the push to convince Koen Casteels who hasn’t still made a clear decision on his future.

🗣️ Talks are ongoing with the Belgian club and Anderlecht really wants him.

⏳ Wait&See…… pic.twitter.com/N4v5q2O0If