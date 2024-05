Waarom Vincent Kompany naar Bayern München niet zo'n gek idee is als het wel lijkt

Het lijkt de juiste weg op te gaan: Vincent Kompany zou wel eens benoemd kunnen worden als coach van Bayern München in de komende uren of dagen. Iedereen is verbaasd, maar eigenlijk is het niet zo gek is al het lijkt.

Zal de carrière als coach van Vincent Kompany dezelfde koers volgen als zijn carrière als speler? Van Anderlecht, naar een springplankclub, naar de absolute top: de vergelijking is opmerkelijk. Een derde plaats en een bekerfinale met RSCA, prestaties die dit seizoen beginnen te worden gewaardeerd door de supporters, een glanzende promotie, gevolgd door een bijna onvermijdelijke degradatie met Burnley en nu, een kans bij een van de drie tot vijf grootste clubs ter wereld, Bayern München.

De deal om Kompany naar Bayern te sturen is nog niet definitief, maar lijkt wel op goede weg te zijn. Sommigen vragen zich af wat "Vince the Prince" heeft gedaan om deze kans te krijgen, terwijl er een goed aantal jonge en getalenteerde coaches beschikbaar zijn voor Bayern. Is Vincent klaar en neemt hij een risico? Hier zijn de redenen die dit waanzinnige avontuur verklaren.

Bayern heeft een zeer slecht seizoen achter de rug

In tegenstelling tot alle coaches van Bayern München sinds 2013, zou Vincent Kompany niet bij de kampioen van Duitsland arriveren. De Rekordmeister werd voor het eerst in 11 jaar onttroond. Nog erger: ze eindigden niet eens als tweede. Men moet teruggaan naar 2010-2011 om Bayern achter twee andere Bundesliga-teams (Dortmund, Leverkusen) te vinden.

Voor het eerst in lange tijd zal het heroveren van de Meisterschale het belangrijkste doel van de club zijn. Waar elke andere coach genoegen zou hebben genomen met enkel kampioen van Duitsland te worden (denk aan al die smaakloze kampioenschappen van PSG...), zou Vincent Kompany het al beter doen dan zijn voorganger.

Het succes van Xabi Alonso

Waar was Xabi Alonso toen Vincent Kompany bij Burnley arriveerde in het Championship? De man die zojuist kampioen van Duitsland werd zonder een enkele Bundesliga-wedstrijd te verliezen, was destijds... coach van de jeugd van Real Sociedad. Alonso kwam pas in oktober 2022 aan bij Bayer Leverkusen. De snelle vooruitgang van de Spanjaard kan de inspiratie zijn voor Bayern München.

We zien een 'jeugdige' trend in het Europese voetbal ontstaan. Sebastian Hoeness, tweede achter Bayern met Vfb Stuttgart, is slechts 42 jaar oud en heeft dit seizoen ook uitstekend gepresteerd. Deze voorbeelden laten zien dat geen van beide mannen vóór hun succesvolle periode vergelijkbaar was met Kompany met Burnley in het Championship. Waarom zou Vincent dan niet kunnen slagen?

Een selectie voor de titel, onbeperkte middelen

De bekende werkwijze van Anderlecht en Burnley zal niet worden herhaald bij Bayern München. Bij zijn twee vorige clubs botste Vincent Kompany uiteindelijk op budgettaire beperkingen. Het ambitieuze, bijna naïeve voetbal dat hij wilde spelen kon niet worden gespeeld met goedkope spelers. De fans van RSCA fantaseren over wat Kompany had kunnen bereiken met de selectie van dit seizoen 2023-2024.

De zomertransferperiode van 2023 was voor een groot deel een mislukking voor Burnley, mede ondertekend door Kompany, die blijkbaar nog niet de creativiteit heeft om een gebrek aan middelen te compenseren. Bij Bayern zal hij beter worden ondersteund en een bijna onbeperkt budget hebben.

Laten we niet vergeten dat de Clarets in het tussenseizoen Nathan Tella (kampioen van Duitsland met Bayer Leverkusen) en Ian Maatsen (finalist van de Champions League met Borussia Dortmund) hadden verloren en nauwelijks hadden vervangen. Bij Bayern hoeft Kompany alleen maar te vragen. Dat zal de druk op hem nog verder vergroten: geen excuses als hij niet in staat blijkt te zijn om zijn ideeën uit te voeren.

Is FC Hollywood klaar voor Kompany?

Bayern München is een club apart. Alles is er 'larger than life' en je moet sterk in je schoenen staan om het aan te kunnen, om het licht naar je toe te trekken. Pep Guardiola, die van camera's houdt, heeft dit perfect gedaan en zijn 'spirituele zoon' zou dit kunnen evenaren.

We herinneren ons allemaal de grootschalige aankomst van Vincent Kompany bij Anderlecht, in dat veel te ambitieuze speler-trainingspak destijds. De voormalige kapitein van Manchester City heeft uitstraling en weet hoe hij met de druk moet omgaan.

De 'sterren' in de kleedkamer van Bayern zullen hem niet imponeren - integendeel: sommigen zullen waarschijnlijk zelfs zijn opgegroeid terwijl ze hem trofeeën zagen winnen met de Citizens. Dit heeft zeker Xabi Alonso geholpen, zelf een legende, bij Bayer Leverkusen.

Mislukking zal geen ramp zijn

Dit alles zal natuurlijk alleen relevant zijn als Vincent Kompany erin slaagt om Bayern München te laten spelen zoals hij Burnley liet spelen in 2022-2023. De 'nieuwkomer' van RSC Anderlecht, soms verdwaald aan de zijlijn, soms met grove coachingsfouten, heeft geen ruimte voor fouten meer, maar heeft twee extra jaren ervaring in Engeland. Dit seizoen heeft hij zelfs tegenslagen gekend en we weten dat dit cruciaal is voor groei.

En als het niet werkt? Trainer van Bayern München zijn zal altijd een imposante vermelding op het cv blijven. Wanneer je de top hebt bereikt, loop je niet het risico om van de ene op de andere dag helemaal onderaan te belanden. Vincent Kompany krijgt een gouden kans, maar zijn carrière zal daar niet van afhangen in geval van mislukking, en dat weet hij ongetwijfeld...