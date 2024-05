Opvallende aanwezige bij titelmatch van Club Brugge in het Jan Breydelstadion

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge kan zondag in eigen huis kampioen spelen. Daarvoor volstaat een gelijkspel tegen Cercle Brugge.

Club Brugge kan zondagavond voor de vierde landstitel in vijf jaar tijd zorgen. Blauw-zwart neemt het op tegen Cercle Brugge in een mooie derby.

Door de 0-1 overwinning op het veld van Anderlecht afgelopen weekend, zit Club in een geweldig goede positie. Een gelijkspel tegen de stadsrivaal betekent een nieuwe titel.

En dat zal wel wat opvallende toeschouwers naar het Jan Breydelstadion lokken. Een daarvan is Noa Lang, die zelf twee keer kampioen speelde met Club Brugge.

Die deelde op Instagram in een verhaal mee dat hij aanwezig zal zijn. "Tot zondag Club Brugge", klonk het bij de Nederlander.

Lang werd met PSV kampioen in Nederland, maar kende persoonlijk geen goed seizoen. Hij kampte lange tijd met een hamstringblessure waardoor hij slechts elf keer in actie kwam in de Eredivisie.