Club en Union verdelen de buit na intensief duel en vier doelpunten, Anderlecht is lachende derde

Geen winnaar in de topper tussen Club Brugge en Union. De twee titelkandidaten hadden allebei genoeg kansen om de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen maar speelden uiteindelijk 2-2 gelijk.

In een volgepakt Jan Breydel leek Kyrani Sabbe nog even onder de indruk van de omstandigheden want tot tweemaal toe zorgde balverlies van de jonge rechtsachter tot doelgevaar van Union. Gelukkig voor hem kon Union niet profiteren.

Veel intensiteit, weinig kansen

Het zorgde ervoor dat Club pas na een kwartier echt in de verder zeer intense wedstrijd kon komen. Thiago kon als eerste een grote kans versieren maar trapte met de buitenkant van de voet van dichtbij naast de bal. Verder moest Club het vooral hebben van stilstaande fases die afgeblockt werden. Enkel het afstandsschot van Onyedika zorgde voor spanning maar de pegel belandde naast.

Teklab zorgt voor een stil Jan Breydel

Hayen besloot om tijdens de rust in te grijpen met een dubbele wissel maar de wedstrijd kantelde de andere richting uit. Teklab sneed naar binnen om van aan het halve maantje verwoestend uit te halen in de winkelhaak. Even werd Jan Breydel heel stil.

Skov Olsen trekt het helemaal recht

Lang duurde dat echter niet want de ingevallen Skov Olsen dook gretig die de defensie van Union in de rug liet. Dat moet je een Spanjaard zoals Jutgla geen twee keer tonen, met een uitgemeten passje bereikte hij Skov Olsen die van dichtbij Moris verschalkte.

Het was een wedstrijd met pieken en dalen voor het thuispubliek want na iets meer dan een uur spelen kwam Thiago onzacht in aanraking met Nusa waardoor de onfortuinlijke Braziliaan gewisseld moest worden.

© photonews

Het leek een aderlating te worden die Club misschien wel de titel kon kosten maar Skov Olsen trok de wedstrijd helemaal naar zich toe. Eerst trof hij nog de paal maar daarna kon hij na een dribbel van De Cuyper die de bal panklaar aflegde bij de Deen wel tot scoren komen.

Bekerheld flikt het weer

Een score waardoor Union virtueel uitgeschakeld was in de titelrace maar de reactie liet niet lang op zich wachten. Nilsson torpedeerde een minuut later de paal en in de herneming leek Amoura te scoren maar Odoi smeet zich in de baan van het schot en voorkwam de gelijkmaker.

Virtueel was Union helemaal uitgeteld voor de titel maar reëel nog niet. Vijf minuten voor tijd vond een corner het hoofd van bekerheld Machida en die verschalkte Mignolet tegenvoets.

Geen winnaar

Plots was de wedstrijd he-le-maal gekanteld en was Club alleen maar op verdedigen aangewezen. Amoura liet de 2-3 van dichtbij liggen maar Club kon ook één keer uit de belegering komen. Skov Olsen leek met een hattrick de wedstrijd te beslissen maar hij botste op de voeten van Moris.

Door het gelijkspel is Anderlecht opnieuw leider in deze razend spannende Champions Play Offs. Zij treffen volgend weekend Club Brugge in eigen huis.