Union-uitblinker met opmerkelijke reactie over Club-opponent: "Hij heeft hier niets meer te zoeken"

Anthony Moris keepte een heel goeie match, maar moest zich toch twee keer gewonnen geven op een poging van de ingevallen Andreas Skov Olsen. Hij hield de Deen wel nog van een derde, waarschijnlijk winnende goal.

Zelf kreeg Union genoeg kansen om de match naar zich toe te trekken, maar die derde goal bleef uit. "We misten efficiëntie", zei de Luxemburgse doelman. "We wisten dat we Club pijn konden doen als we hen onder druk zetten, en dat deden we goed in de slotfase."

Onder meer Puertas, Amoura en Lapoussin geraakten niet voorbij Mignolet. "Jammer genoeg slaagden we er niet in om nog eens te scoren, want we kregen echt kansen."

En dan was er die duivelse Deen. Voor Moris een speler voor een hogere competitie. "Als je kijkt naar Skov Olsen, hij scoort twee keer", ging Moris verder. "Telkens als hij speelt, is hij beslissend."

"Hij had zelfs nog een derde keer kunnen scoren. Voor mij is hij een van de beste spelers in deze competitie. Ik denk niet dat hij nog veel te zoeken heeft in België."

De titeldroom is ver weg voor de Brusselaars. Drie punten goedmaken op twee ploegen... "We hebben zeer gunstige omstandigheden nodig, maar goed. Tweede of derde eindigen is ook al een groot verschil, over de eerste plaats praten we nu niet echt. We moeten nu zes op zes pakken, en dan zien we wel."