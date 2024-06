OFFICIEEL KRC Genk regelt in één klap vier nieuwe contracten

KRC Genk bouwt verder aan de toekomst van de club. Vier talentvolle spelers tekenden hun eerste contract bij de club.

In de Jos Vaessen Talent Academy heeft KRC Genk maar liefst vier jongeren een eerste profcontract laten tekenen. Het gaat om de volgende spelers:

Wout Kapers

“Wout Kapers (2008) heeft zijn eerste contract bij KRC Genk ondertekend. De linksvoetige verdediger, die al vijf seizoenen in de Jos Vaessen Talent Academy speelt, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een veelbelovend talent binnen de club”, klinkt het op de website van de Limburgers.

“De polyvalente verdediger heeft een contract voor drie seizoenen (2 + 1 optie) getekend. Kapers zelf is enthousiast over deze nieuwe stap in zijn carrière en vastberaden om door te breken bij KRC Genk.”

Sami El Morabet

“De jonge Limburger Sami El Morabet (2009) heeft zijn eerste contract bij KRC Genk ondertekend. De talentvolle offensieve rechterflank verdediger heeft hiermee een belangrijke stap in zijn carrière gezet.”

“Sami El Morabet is al jaren een bekend gezicht binnen de jeugdopleiding van KRC Genk. De technisch vaardige flankverdediger heeft zich niet alleen binnen de club, maar ook internationaal bewezen, aangezien hij al international is bij de U15. Sami heeft een contract voor drie seizoenen getekend.”

Ali Camara

“KRC Genk en aanvaller Ali Camara (2008) hebben een overeenkomst bereikt die hem voor de komende drie seizoenen (2+1 optie) aan de club verbindt. Ali is een snelle, vaardige aanvaller die dit seizoen bij de U16 van KRC Genk speelde. Hij kwam in 2021 over van OH Leuven. We kijken uit naar zijn bijdrage en zijn ontwikkeling binnen de club.”

Wout Willemsen

“Wout Willemsen (2008) heeft vandaag zijn eerste contract bij KRC Genk ondertekend. De 15-jarige beweeglijke middenvelder, afkomstig uit Turnhout, komt over van PSV Eindhoven, waar hij sinds 2019 speelde. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend. KRC Genk is verheugd met de komst van Willemsen en kijkt uit naar zijn ontwikkeling binnen de Jos Vaessen Talent Academy.”