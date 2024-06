Straks LIVE: Tanken de Rode Duivels en Romelu Lukaku vertrouwen richting EK tegen Luxemburg?

Nog één wedstrijd voor de Rode Duivels en het Europees Kampioenschap begint. Het lijkt een traditionele uitwuifwedstrijd te zullen worden tegen de buren uit Luxemburg. Al kan wat vertrouwen tanken geen kwaad.

De 2-0 overwinning tegen Montenegro van afgelopen week was goed, maar zeker niet goed genoeg. De Rode Duivels hebben duidelijk nog wat vertrouwen nodig om richting het EK te trekken. Voetbaldwerg Luxemburg dient zich aan als ideale tegenstander.

De tegenstander

Het Luxemburgs voetbalelftal heeft al mindere periodes gekend en is zeker niet aan een slechte periode bezig met in de Nations League verdienstelijke resultaten. En ook in de EK-kwalificaties sprokkelden ze regelmatig hun punten maar in diezelfde groep gingen ze ook 9-0 en 0-6 onderuit tegen Portugal.

© Photonews

De gevaarlijkste Luxemburger zal er alleszins niet bij zijn. Gerson Rodrigues, goed voor 21 doelpunten uit 60 wedstrijden, is namelijk geschorst. Verder hebben onze zuiderburen met Moris (Union), Jans (ex-Beveren, ex-Standard) en Chanot (ex-Beerschot, ex-Kortrijk) wel enkele namen die bij de volgers van het Belgische voetbal bekend in de oren zullen klinken.

Zoeken naar een vaste 11

Wie er wel bij zal zijn is de gevaarlijkste Belg. Nadat hij tegen Montenegro het wedstrijdblad niet haalde, bevestigde Domenico Tedesco namelijk dat Romelu Lukaku gewoon zal starten zaterdagavond. Wie er ook zal starten is doelman Koen Casteels, de nummer 1 van Tedesco op het komende EK.

© photonews

Het wordt echter ook uitkijken naar wie Tedesco nog op het veld zal zetten. Veel posities lijken immers nog betwist. Wat doet hij in de verdediging bijvoorbeeld en wie zal er op de flanken postvatten? Vragen die misschien wel een antwoord kunnen krijgen na een knalprestatie tegen Luxemburg.

Het verleden

Het is al de 20e confrontatie tussen België en Luxemburg. België won van de afgelopen 19 keer maar liefst 15 keer en speelde 3 keer gelijk. Na de oorlog in 1945 werd het eerste en enige verlies genoteerd tegen Luxemburg. Straks zal dat cijfer wellicht op 1 blijven staan. Maar het is duidelijk dat de Rode Duivels een echte vertrouwensboost nodig hebben vooraleer ze op het EK de grotere landen moeten bekampen.