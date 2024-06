'Club Brugge voegt spits van Arsenal toe aan verlanglijstje'

Club Brugge is voor volgend seizoen op zoek naar aanvallende versterking. Daarvoor zou het langsgaan bij Arsenal.

Club Brugge neemt deze zomer afscheid van Igor Thiago en is duchtig op zoek naar aanvallende versterking. Daarvoor zou het volgens Het Laatste Nieuws bij Arsenal langsgaan.

Blauwzwart zou de nodige interesse vertonen in Mika Biereth. Het gaat om een 21-jarige in Londen geboren Deen die eigendom is van Arsenal.

De Londense club leende hem uit aan Sturm Graz. Met die ploeg werd de man die de opvolger van Thiago kan worden Oostenrijks kampioen en bekerwinnaar.

Heel concreet is de deal echter nog niet, maar met 9 doelpunten in 22 matchen in een half seizoen in Oostenrijk maakte hij wel de nodige indruk.

Biereth komt voor de Deense nationale beloftenploeg uit en speelde in de jeugd voor Fulham en Arsenal. Voor Sturm Graz werd hij ook al uitgeleend aan RKC Waalwijk en Motherwell.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Biereth op dit moment 7 miljoen euro. Bij Arsenal valt hij nog onder de jeugdafdeling.

Club Brugge haalde eerder al Ardon Jashari en Zaid Romero binnen, maar offensieve versterking is meer dan welgekomen, zowel voor de positie van spits als van flankaanvaller.