Peter Croonen komt terug op hoe saga met Wouter Vrancken verliep: "Dat is me nog niet vaak overkomen"

Het seizoen van KRC Genk is er eentje om snel te vergeten. De Limburgers eindigden zonder Europees voetbal en hadden een heel bewogen jaar, met het vertrek van trainer Wouter Vrancken als grote uitschieter. Voorzitter Peter Croonen is daar nog altijd niet goed van.

Croonen blijft erbij dat er genoeg kwaliteit in de groep was om minstens Europees voetbal te halen. "Ik ben er bijvoorbeeld zeker van dat we mét Bryan Heynen erbij in de play-offs de top vier hadden gehaald. Anderzijds moeten zowel de spelers, de staf als de clubleiding voor de spiegel staan en lessen trekken uit wat is fout gelopen", zegt hij in HBvL.

De hele historie rond Wouter Vrancken ligt wel nog op zijn maag. “Ik heb weinig zin om erop terug te komen, ik zie het als een afgesloten hoofdstuk. Ik wil niet natrappen en ook niet vergeten dat we ook een heel mooie periode met Wouter hebben gehad."

"Als het daarna fout loopt, vloeit dat voort uit het ontstaan van een subjectieve realiteit, die voor hem heel anders is dan voor ons. Die heeft geleid tot een objectieve beslissing, waarbij Wouter in de loop van het seizoen zijn zinnen heeft gezet op een nieuwe werkgever en concurrent. Dat was een ontgoocheling.”

Croonen staat echter zelf ook voor de spiegel. “Ik weet dat ik veel tijd en energie in de club heb gestopt, waarin ik voortdurend heb geprobeerd om ondersteunend en versterkend te werken. Maar Wouter is me niet komen vinden voor een diepgaand inhoudelijk gesprek vooraleer zijn beslissing te nemen."

"Dat is me professioneel nog niet vaak overkomen. Er verlaten wel vaker key people een organisatie, maar dan hebben we meestal toch eerst lang met elkaar gepraat. Dat die gezamenlijke koffie er met Wouter niet is gekomen, wrijf ik mezelf aan.”