Uitgelekt: 'Zoveel betaalt Feyenoord als afkoopsom voor Brian Priske'

Brian Priske wordt zo goed als zeker de nieuwe trainer van Feyenoord. Al moet de Nederlandse club daarvoor wel een stevige afkoopsom betalen.

Feyenoord zag trainer Arne Slot naar Liverpool vertrekken, waardoor het zelf op zoek moest naar een nieuwe coach. Het kwam daarvoor uit bij Brian Priske, die nog onder contract ligt bij Sparta Praag.

Volgens het Deense blad Bold is er een akkoord met Priske, maar ook met zijn club Sparta Praag. De afkoopsom die Feyenoord betaalt zou maar liefst 1,7 miljoen euro bedragen, zo staat er te lezen.

De transfer van Priske zou bijna helemaal rond zijn. Vandaag moeten nog enkele formaliteiten geregeld worden, maar Priske kan snel voorgesteld worden als de nieuwe trainer van de Nederlandse club.

Ultimatum

Feyenoord had vrijdag aan Sparta Praag laten weten dat het een ultimatum tot zaterdag stelde om duidelijkheid te krijgen, anders zou het kijken voor een andere oplossing. Die zocht de Nederlandse club dan mogelijk bij Graham Potter.

Priske was vorige week al in Rotterdam om tot een akkoord te komen met Feyenoord. Hij neemt in principe zijn eigen assistenten ook mee naar de Eredivisie.

Arne Slot was sinds 2021 trainer bij Feyenoord. Hij speelde met de club de finale van Conference League en pakte een landstitel. Het wordt niet eenvoudig voor Priske om in de voetsporen van Slot te treden.