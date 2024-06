Goots tempert de verwachtingen bij Antwerp voor volgend seizoen, zelfs als er miljoenen van Keita binnenstromen

Antwerp gaat er volgend seizoen helemaal anders uitzien. Waarschijnlijk nog jonger dan dit seizoen. Al zullen twee goudhaantjes zoals Mandela Keita en George Ilenikhena waarschijnlijk verkocht worden.

Daar hintte CEO Sven Jaecques al op. The Great Old heeft immers centen nodig om zijn ploeg samen te stellen. Al heeft analist Patrick Goots daar ook bedenkiingen bij...

“Het valt moeilijk te voorspellen hoe het sportieve plaatje er zal uitzien”, zegt Goots in GvA. “Indien Keita en ­Ilenikhena effectief grof geld opbrengen, is het nog ­altijd de vraag in welke mate die miljoenen zullen ­geïnvesteerd worden in nieuw spelersmateriaal."

Dat heeft ook zijn weerslag op de verwachtingen voor nieuwe trainer Jonas De Roeck, vindt Goots. "Als blijkt dat de financiële mogelijkheden beperkt blijven, dan vind ik dat de verwachtingen voor De Roeck niet te hoog mogen liggen, zeker in het begin niet."

"Hij moet de kans krijgen om jongeren te integreren. Met CEO Jeugd Jean Kindermans aan zijn zijde, die hij nog kent van bij Anderlecht lijkt het erop dat er een prima tandem is gevormd om talentvolle jongeren te laten doorstromen.”

Dat lijkt ook de manier waarop Antwerp het wil gaan doen: enkele gerichte, ervaren aankopen en daarrond heel wat jeugd installeren. Daar hebben ze onder Mark van Bommel ook al de eerste stap in gezet.