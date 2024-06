Yaremchuk rekent af met blauwzwart en maakt vergelijking met Clublegende

Roman Yaremchuk was de duurste inkomende transfer ooit voor Club Brugge. Maar een succesverhaal werd het nooit.

Club Brugge zag in Roman Yaremchuk een absolute toptransfer, maar dat draaide eventjes anders uit. In een interview met Het Nieuwsblad beschrijft de Oekraïner hoe het eraan toe ging en maakt de vergelijking met Valencia, waar hij dit seizoen aan uitgeleend werd.

In Spanje verliep alles eerlijk volgens Yaremchuk. ““Hier is het eerlijk. Als je goed traint, professioneel bent, respect toont voor de anderen, elke dag voor je plaats knokt en de coach ziet jou in het systeem, dan krijg je speelgelegenheid”, klinkt het.

Geen speelkansen

Bij Club Brugge was dat volgens hem niet het geval. “In Brugge kon je zeven dagen op de verzorgingstafel liggen, maar als je bij wijze van spreken 25 miljoen euro had gekost, kon je zondag nog aan de aftrap staan. Ik vocht op training voor mijn plaats, maar speelde niet. Vraag maar rond.”

Ruud Vormer bevestigde dat verhaal in het verleden al. “I love Ruud so much. Ik vond hem de beste op training. Maar hij mocht niet meer spelen. Ik snapte dat niet. Ik weet dat hij ouder was, een dik salaris had, maar hij was vooral ook heel belangrijk in de kleedkamer.”

Gekelderde marktwaarde

Yaremchuk is naar eigen zeggen honderd procent zeker dat Club Brugge Ruud Vormer de voorbije jaren stevig gemist heeft. Straffe taal allemaal, zeker als je weet dat hij nog twee seizoenen onder contract ligt in het Jan Breydelstadion.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Yaremchuk nu nog amper 3,5 miljoen euro, terwijl Club Brugge twee jaar geleden er maar liefst 17 betaalde. En bij een transfer deze zomer gaat er nog 10 procent op de doorverkoop naar Benfica…