Geen Europees voetbal heeft geen impact op transfers: Croonen zet Genk naast Club Brugge

KRC Genk greep dit seizoen naast een Europees ticket. Volgens voorzitter Peter Croonen is dat echter geen wereldramp voor de club.

KRC Genk slaagde er in de barragematch tegen KAA Gent niet in om het laatste Belgische ticket voor Europees voetbal af te dwingen. Sportief en financieel was dit voor de Limburgers belangrijk, voorzitter Peter Croonen is dan ook ontgoocheld dat zij het ticket voor de Conference League misliepen.

Al heeft dit geen grote impact op het transferbudget. “Een directe impact op het beschikbare budget voor de volgende mercato is er niet”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League geeft je geen enkele garantie op extra inkomsten, omdat je nog drie rondes moet overleven om de groepsfase te halen. Dat kan je moeilijk begroten.”

Goede huisvader

Volgens Croonen is er nog geld voldoende in kas om de nodige versterking aan te trekken. “Zeker. Wij zullen altijd blijven besturen als goede huisvaders en dus nooit onverantwoorde dingen doen.”

De voorzitter plaatst KRC Genk ook naast blauwzwart. “Wij zijn met Club Brugge de enige club die structureel groene cijfers kan voorleggen. Onze middelen zijn verre van eindeloos, maar we doen wat we moeten doen om elke mercato opnieuw gewapend te zijn.”