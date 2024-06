📷 'Plan ligt op tafel voor volgend seizoen: Hier ligt de toekomst van Axel Witsel'

Axel Witsel trekt met de Rode Duivels naar het EK in Duitsland, maar voor volgend seizoen heeft hij voorlopig nog altijd geen werkgever.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano echter zal onze landgenoot nog een extra seizoen tekenen bij zijn huidige werkgever Atletico Madrid.

De Rode Duivel speelde een sterk seizoen voor de ploeg uit de Spaanse hoofdstad en voelt er zich ook duidelijk goed in zijn vel.

Trainer Diego Simeone zou zelf aangedrongen hebben bij het clubbestuur om Witsel nog een extra seizoen aan boord te houden.

Witsel speelde dit seizoen maar liefst 51 wedstrijden voor Atletico Madrid. Hij speelde meer dan 2.000 minuten en scoorde daarin ook twee keer.

🚨🔴⚪️ Axel Witsel plan remains clear, he’s set to sign new deal at Atlético Madrid for one more season.



Witsel and his family are very happy in Madrid, also Simeone considers Axel as an important player for his plans. pic.twitter.com/50DwBlc5nb