STVV reageert op vertrek van Jarne Steuckers naar KRC Genk

Jarne Steuckers speelt volgend seizoen bij KRC Genk. Dat staat in een persbericht dat STVV de wereld in stuurde.

Jarne Steuckers volgt zijn trainer Thorsten Fink naar KRC Genk. Dat laat STVV weten in een persbericht zaterdagmiddag.

Steuckers maakte in 2021 zijn debuut bij STVV. Op het einde van dat seizoen wilde hij zijn contract eerst niet verlengen bij de Kanaries, zo laat de club weten.

“Door hem een seizoen uit te lenen aan MVV, waar hij ervaring kon opdoen, en een gelimiteerde transfersom te aanvaarden”, zou Steuckers dan toch blijven.

In de Nederlandse tweede klasse ontbolsterde Steuckers helemaal. “Op deze manier konden we het voorbije jaar nog genieten van zijn talent en wisten we te vermijden dat Jarne gratis zou vertrekken”, laat STVV weten.

Steuckers vertrekt volgens STVV voor een gelimiteerde transfersom die in het contract vastgelegd was naar KRC Genk.

“We betreuren dat we een getalenteerde speler verliezen, maar we konden niet anders dan de overeenkomst te respecteren. Eerder dit seizoen stelden we aan Jarne voor om zijn contract te vernieuwen, maar hij was niet geïnteresseerd”, klinkt het nog.

“Onze doelstelling blijft om onze beste spelers te behouden en ons team te verbeteren, binnen de realiteit van de onderhandelingen in het voetbal", luidt het.

KRC Genk triggerde vanmiddag al met een post op sociale media de komst van Steuckers, maar STVV heeft de officiële aankondiging door zijn nieuwe club nu eigenlijk een beetje gekaapt met dit persbericht.