Kunnen Rode Duivels EK van 1980 evenaren? Jan Ceulemans is resoluut

De Rode Duivels spelen het EK in Duitsland. Het is uitkijken wat de nationale daar kan presteren.

De duivelsgekte is nog lang niet op zijn top. Een goede passage in de groepsfase kan het vuur bij de supporters misschien wel aanwakkeren, al blijft de vraag of deze ploeg op het EK wel de nodige potten kan breken.

De beste EK-prestatie dateert van bijna een halve eeuw geleden. In 1980 pakten de Rode Duivels een zilveren medaille in Italië. Nooit deed de nationale ploeg beter dan toen.

Eén van de spelers die er toen bij was, was Jan Ceulemans. De ploeg trok toen zonder ambities naar het toernooi, maar het werd uiteindelijk een absolute knalprestatie.

Ook nu zijn de verwachtingen niet hoog, maar Jan Ceulemans is duidelijk dat een parcours als in 1980 zo goed als onmogelijk is voor deze ploeg.

“In voetbal is alles mogelijk. Kijk naar onze prestatie van 44 jaar geleden. Het voordeel voor de Belgen is dat er deze zomer veel minder druk op ligt dan bij de voorbije toernooien”, vertelt Jan Ceulemans aan Gazet van Antwerpen.

Tot zover het enthousiasme van de ex-Rode Duivels. “Toen moésten ze minstens de halve finale halen. Nu wordt dat niet langer verwacht of geëist. Maar een finale zie ik deze Rode Duivels niet halen.”