Olivier Deschacht krijgt drie keer zelfde resultaat bij stemtest: "Maar op hen stem ik niet"

Zondag staan de verkiezingen op het programma. Het is iets wat ook ex-voetballer Olivier Deschacht bezighoudt.

Olivier Deschacht is al eventjes gestopt met voetballen. Hij werkt nu vooral als voetbalanalist, al neemt hij ook deel aan televisieprogramma’s als ‘Special Forces’ en gaat het vooral over zijn liefdesleven in de gespecialiseerde pers.

Politiek is iets wat de ex-voetballer duidelijk wel bezighoudt. “Ik heb genoten van de verkiezingscampagne”, zegt Olivier Deschacht aan Het Nieuwsblad.

“Hoe politici met zoveel dossierkennis, razendsnel elkaar van antwoord kunnen dienen, zonder zich te verspreken en telkens met het juiste woord of de gevatte slogan: voor mij is het puur cinema. Heerlijk.”

Stemtests

Deschacht wist op voorhand voor wie hij ging stemmen, maar koos er toch voor om verschillende stemtests volledig uit te voeren. Hij komt tot een opvallende conclusie over welk gedachtengoed hij ondersteunt.

“Ik heb drie stemtesten ingevuld, en ik kwam telkens uit bij Vooruit, maar dat ga ik me niet aantrekken. Ik zal zoals altijd Open VLD stemmen”, klinkt het.

Hij zegt zelfs met naam en toenaam voor wie hij zal stemmen. “Ik zal meer bepaald het bolletje kleuren van Elsie Sierens, een lokale Open VLD-kandidaat uit mijn buurt in Destelbergen, en dat van Alexander De Croo. Ik vind dat hij het goed gedaan heeft en ik wil mijn vertrouwen in Vivaldi bevestigen.”