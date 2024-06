Olivier Deschacht vindt dat verhaal bij Anderlecht grote rol speelt in zijn scheiding met Annelien Coorevits

Olivier Deschacht lijkt één van de meest begeerde vrijgezellen van het land. Toch voelt de ex-voetballer zich daar niet echt gelukkig bij.

Olivier Deschacht leek een sprookjeshuwelijk te hebben met Annelien Coorevits, maar toch kwam er een einde aan. De ex-voetballer noemde haar ooit de beste vrouw die hij ooit gehad heeft. “Dat vind ik nog steeds, maar ik heb het zelf verkloot”, klinkt het in een interview met Story.

Zijn loopbaan als voetballer zit daar ook voor iets tussen. “Ik heb verkeerd gereageerd op mijn afscheid bij Anderlecht en dingen gedaan die ik niet had moeten doen. Daar voel ik me nog alle dagen schuldig over. Ik heb misschien te lang in die voetbalwereld gezeten.”

Het had voor Deschacht anders moeten lopen. “Was ik vroeger gestopt, dan waren bepaalde dingen wellicht niet gebeurd. Maar kijk, gedane zaken nemen geen keer. Annelien is nu gelukkig in de liefde, ik wens haar alle succes toe.”

Deschacht wordt niet snel verliefd

Momenteel heeft hij veel vrijheid op het vlak van liefde. “Ik zeg dat nu wel enthousiast, maar eigenlijk vind ik dat niet zo leuk. Ik zit liever in een relatie, want ik ben iemand die rust en stabiliteit in zijn leven heel belangrijk vindt, en na Annelien heb ik dat niet meer gevonden bij een vrouw.”

Al ziet Deschacht zelf ook een groot probleem bij zijn status van single zijn. “Ik hoop ooit weer even gelukkig te kunnen zijn als met Annelien. Alleen word ik niet snel verliefd.”