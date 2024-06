Nicky Hayen volgt zijn zonen bij STVV: "Dat komt soms hard aan"

Nicky Hayen is de trainer van Club Brugge. Zijn twee zonen Mathis en Milan spelen echter wel nog bij STVV.

Nicky Hayen is geboren en getogen Truienaar. Hij debuteerde in 1999-2000 in de verdediging onder trainer Willy Reynders. In totaal trok hij 243 keer het Kanarieshirt aan. Tien jaar na zijn debuut als speler nam Nicky de trainersrol over van de ontslagen Marc Brys.

Zonen Mathis en Milan spelen allebei op het middenveld en zijn eigenlijk fervente supporters van STVV, ook al is hun vader trainer van landskampioen Club Brugge.

De jeugdwerking van STVV is heel wat anders in vergelijking met vroeger. “Daar moet ik zelfs niet over nadenken: nu is het stukken beter”, vertelt Nicky Hayen op de website van STVV.

Als Hayen de wedstrijden van zijn zoons gaat bekijken, dan is hij papa én trainer. “Beiden. Die dubbele rol wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Ik wind er geen doekjes om en zeg heel duidelijk wat er beter kan.”

“Dat komt soms hard aan”, reageert Milan. “Ik weet wat ze nodig hebben, maar ze mogen gerust een andere mening hebben. Ik vraag ze dan om hun inzicht te delen. Voetbal is geen exacte wetenschap, hé. Ik probeer oplossingen aan te reiken om ze beter te laten voetballen”, reageert Nicky.

“Niet dat ik die ambitie heb, maar ik denk dat ik zonder probleem coach zou kunnen zijn van hun ploeg. Ik weet dat ik rechtlijnig en correct ben, en voor hen minstens even streng zou zijn.”

Mathis zou graag zijn pa als trainer hebben, maar voor Milan hoeft dat niet.