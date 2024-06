KRC Genk kan niet leven met voorstel competitieformat: "Dat is een onmogelijk verhaal"

Volg KRC Genk nu via WhatsApp!

De beslissing over het nieuwe competitieformat is voorlopig uitgesteld. KRC Genk hield één van de voorstellen tegen.

Het voorstel met een knock-outsysteem in play-off 2 werd tegengehouden. KRC Genk was één van de ploegen die zich er niet in kon vinden.

“We vinden dat knock-out voorstel sportief niet wenselijk na een reguliere competitie”, zegt voorzitter Peter Croonen aan Het Belang van Limburg.

“Maar vooral: hoe los je het als club op als je seizoen er al ergens begin april op zit? Zowel naar je supporters toe als naar je spelers, die je tot juni moet betalen, is dat een onmogelijk verhaal.”

KRC Genk is voorstander van een competitie met veertien ploegen en Champions' Play-offs met zes teams, als er minder wedstrijden moeten gespeeld worden.

“Die veertien is moeilijk haalbaar omdat te veel clubs vrezen voor degradatie. Daarvoor hebben we begrip. Daarom scharen we ons achter het voorstel met een 1A met zestien clubs en een play-off 1 met zes teams, al dan niet na een halvering van de punten.”

Eén iets moet verdwijnen van Croonen. “Met ook een play-off 2 in poules en rechtstreekse degradatie voor twee teams. Omdat play-downs voor nervositeit zorgen bij te veel ploegen.”

Er is een tweederdemeerderheid nodig om een format erdoor te krijgen. Dat moet wel gebeuren voor 30 juni, maar Croonen is overtuigd dat het zal lukken.