Michel Louwagie hield de tel goed bij: "Zoveel keer boegeroep van fans gekregen"

Michel Louwagie begint volgend seizoen aan zijn laatste jaar bij KAA Gent. Populair is hij bij de fans niet echt geweest.

Michel Louwagie was niet bepaald de man die graag gezien werd bij KAA Gent. En daar is een goede reden voor, zo vertelt hij in een interview met Het Nieuwsblad.

“Het is nu eenmaal zo dat in slechte tijden de pijlen altijd op één persoon worden gericht. Bij AA Gent was ik dat. Ik had meer aan mijn imago moeten werken. Een West-Vlaming hé, introverter”, klinkt het.

Bitter is hij zeker niet. “Ik heb goed mijn boterham verdiend en mezelf kunnen zijn. Ik kreeg veel volmachten van de voorzitter om samen met het management te doen zoals wij het wilden. Dank daarvoor.”

De momenten dat hij boegeroep over zich heen kreeg is Louwagie helemaal niet vergeten. “Het is me zes keer overkomen. Ik weet nog precies wanneer”, klinkt het.

“In 1997 toen we in degradatiegevaar waren verzeild, in 2006 toen we Boussoufa lieten vertrekken, in 2009 toen Ruiz voor een recordbedrag werd getransfereerd, in 2012 omdat we geld moesten steken in het stadion, in 2018 omdat we veel spelers lieten vertrekken één seizoen voor het einde van hun contract en dit seizoen in februari weer.”

“Louwagie buiten” was de boodschap iedere keer en het deed hem iets. “Het deed zelfs veel pijn. Ik was daar toch altijd even niet goed van, maar ik ben een vechter en zet me erover”, besluit Louwagie.