Lothar Matthäus spreekt zijn steun uit voor Kompany: "Maar daarvoor mag hij niet bang zijn"

Vincent Kompany is de nieuwe trainer van Bayern München. Al vindt niet iedereen hem de geknipte figuur voor de job.

Na een lange zoektocht en heel veel trainers die de job weigerden vond Bayern München in Vincent Kompany dan toch een nieuwe coach voor volgend seizoen.

Heel wat waarnemers hebben hun twijfels of hij de juiste man voor de job is, maar dat is niet het geval bij clubicoon Lothar Matthäus. “Ik kan ook één en één bij elkaar optellen”, vertelt Matthäus op de website van gokbedrijf ‘Interwetten’.

“Karl-Heinz Rummenigge heeft nog steeds een zeer goede relatie met Pep en Kompany was zijn speler. Hij zal waarschijnlijk gezegd hebben: Ik ben niet beschikbaar, maar ik ken wel iemand.”

Pep Guardiola won drie keer met Bayern München de Bundesliga en zorgde voor de aanbeveling. Hij hoopt dat Kompany alle steun zal krijgen, want dat wij niet het geval bij de vorige trainers Niko Kovac, Julian Nagelsmann en Thomas Tuchel. “Ik zie het positief. Als de club hem steunt, is zijn aanstelling een goede oplossing.”

Al waarschuwt Matthäus onze landgenoot ook om niet bang te zijn. “Hij schijnt een goede omkadering en persoonlijkheid te hebben. Hopelijk heeft hij geen angst voor Champions Leaguewinnaars en wereldkampioenen”, besluit de Duitser.