Helpende hand uit de Franstalige politiek om Standard te redden

Meerdere investeerders proberen Standard te helpen, maar geven op vanwege de enorme taak die moet worden volbracht. Zelfs de Franstalige politieke wereld wil in actie schieten.

Standard is nog steeds op zoek naar een overnemer. Terwijl Luciano d'Onofrio probeert investeerders te vinden die in staat zijn om voldoende geld in de club te pompen, deinzen zij meestal terug voor de enorme taak die op hen wacht.

Ondertussen verlaat iedereen het zinkende schip of wordt ontslagen. Drie leden van het medisch personeel vertrokken, José Jeunechamps en Bernd Thijs zullen waarschijnlijk de komende dagen vertrekken en het merendeel van de spelers die het laatste seizoen hebben afgerond, zullen niet meer terugkeren bij de start van het nieuwe seizoen.

Niemand heeft echt de middelen, maar veel instanties proberen op hun eigen manier te helpen of zich in te zetten voor het voortbestaan van de club met stamnummer 16. Ook in de Franstalige politieke wereld wordt gezocht naar oplossingen.

Kan de Franstalige politiek Standard redden?

Transferjournalist Sacha Tavolieri liet dat weten op zijn sociale media. Volgens hem zet de politiek "haar netwerken en investeringsmiddelen in om Standard Luik te helpen overleven, met het argument dat het sociale en culturele fundament dat de Luikse club vertegenwoordigt, niet aan zijn lot overgelaten mag worden."

Voor de investeerders is het meest problematische, volgens dezelfde bron, niet zozeer de terug te betalen schulden, maar wel de hoeveelheid geld die geïnjecteerd moet worden bovenop het reeds aanwezige kleine kapitaal in de club om een stabiele en competitieve structuur terug te krijgen. We weten nog niet wat de toekomst van Standard zal zijn, maar de politieke wereld lijkt in ieder geval niet van plan om stamnummer 16 in de steek te laten.