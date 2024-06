Roman Yaremchuk over zijn toekomst bij Club Brugge: "Sinds ik in België speelde, altijd fan geweest van Club"

Roman Yaremchuk kan zich deze zomer op het EK in de kijker spelen van andere clubs. Of anders moet hij terugkeren naar Club Brugge, waar het niet zeker is dat hij nog een nieuwe kans zal krijgen. De Oekraïnse recordaankoop van blauw-zwart geeft er zijn visie over.

Yaremchuk weet precies waar het misliep bij Club. "Eigenlijk ging het mis vanaf dag één. Ik startte niet slecht, scoorde, gaf twee assists, maar dan speelde ik maandenlang slechts met mondjesmaat. Tien minuten, twintig minuten, twee weken in de tribune", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Ronny Deila wierp hem nog een hulplijn. “Hij was anders. Hij had een sterke persoonlijkheid, bood structuur en werkte zeer diep met spelers individueel. 'Vorig seizoen kan me niet schelen, we gaan jou oplossingen bieden.' Ronny Deila wist dat ik nog niet topfit was, maar hij gebruikte me verstandig en wist de juiste snaar te raken.”

Maar toen Valencia kwam aankloppen om hem te huren, vertrok hij wel. “Laat ons zeggen dat het een beslissing van de club was, al kan je Valencia ook niet weigeren. Nu verkopen ze Thiago voor bijna 40 miljoen. Dan heb je het als club uitstekend gedaan. Dat betekent dat ze meer van voetbal kennen dan ik. Deila ging eruit en Club werd kampioen. Dus hebben ze gelijk."

Maar de Oekraïnse spits is ook eerlijk. "Wat in Brugge gebeurde, is enkel mijn probleem. Als zij zoveel geld voor mij betalen, is het mijn taak om mijn beste niveau te halen. Een goeie speler redeneert zo. Ik zou van alles kunnen zeggen, een hoop excuses die een schoon artikel maken. Ik ben 28, ik neem mijn verantwoordelijkheid."

Eigenlijk was zijn transfer naar Club wel een verrassing nadat hij eerder voor Gent speelde. “Ik kon ook naar Engeland, meer verdienen. Maar ik vond Brugge een mooie stap, want ik zou daar twintig goals kunnen maken, bij een ploeg die voor de prijzen speelt, en misschien een stap hogerop afdwingen. Sinds ik in België speel, was ik eigenlijk een fan van Club Brugge."

En nu? Een transfer afdwingen op het EK? “Absoluut. Maar anders keer ik terug naar Club Brugge, waar ik nog twee jaar contract heb. Dat zou allerminst een straf zijn. Ondanks alles wil ik nog altijd graag voor Club Brugge spelen."