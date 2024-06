Opvallende raad voor Koen Casteels, de nieuwe nummer 1: "Dat zou ik niet doen"

Koen Casteels gaat naar het EK met de belofte dat hij eerste doelman wordt. Een logische keuze gezien zijn status de voorbije jaren en de ervaring die hij opdeed in de Bundesliga. Maar toch zullen er altijd vergelijkingen gemaakt worden met Thibaut Courtois.

Casteels is ook volgens analist Wim De Coninck de beste keuze. "Hij heeft veel ervaring. Wel niet op het allerhoogste niveau, als je het gaat vergelijken met Courtois, maar toch", begint hij in HBvL.

"Hij is jaren aanvoerder geweest bij Wolfsburg, en het is echt niet evident om al die tijd eerste keeper te blijven in Duitsland. Hij is verder ook goed met de voeten, heeft een goede lengte, en hij lijkt ook zelden of nooit onder de indruk van de omstandigheden."

De - volgens velen - beste doelman ter wereld missen, is toch wel een aderlating en er zal altijd afgewogen worden of Courtois een bepaalde bal niet gehad zou hebben. "Hij zal wel eens een foutje maken, wat Courtois dan veel minder zal doen, maar hij zal toch presteren op het EK.”

Maar er zal altijd gewezen worden op de afwezigheid van Courtois. “Dat zal wel. Ik kan hem alleen maar aanraden om geen kranten te lezen en geen vergelijkingen tussen hem en Courtois op te zoeken."

"Courtois zijn schaduw zal zeker over het EK hangen, maar Casteels moet in de zon gaan staan. Met de ervaring en de klasse die hij heeft, moet hij dat van zich af kunnen zetten. Hij moet niet beter willen doen dan Courtois. Hij moet vooral Koen Casteels zijn."