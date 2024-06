Duurste inkomende transfer ooit in België op weg naar AS Roma, gedegradeerde JPL-club zou nog vele miljoenen moeten krijgen

Ernest Nuamah? Doet de naam nog een belletje rinkelen? Het is de duurste inkomende transfer ooit in België, gehaald door... RWDM. De Molenbekenaren moesten 25 miljoen op tafel leggen. Een constructie van eigenaar John Textor, die Nuamah naar zijn Franse club Olympique Lyon wou sluizen.

Lyon had immers een transferverbod en dus deed de Amerikaanse miljonair het bod via RWDM om hem dan voor 6 miljoen te verhuren aan Lyon. Daar deed hij het dit seizoen trouwens niet slecht. In die mate dat er interesse is van een Italiaanse topclub: AS Roma.

Lyon zou hem nu wel definitief kunnen kopen, legaal dan. Nuamah, die een wisselvallige seizoenstart kende, heeft zich vervolgens onder Pierre Sage gevestigd als vaste basisspeler. De Ghanese international zal definitief naar Lyon worden overgeheveld, mits de DNCG geen sancties oplegt.

Hoeveel RWDM dan nog zou krijgen, is niet geweten. De constructie is heel bizar. Volgens dezelfde Italiaanse bron zou AS Roma in actie kunnen komen om de jonge vleugelspeler van 20 jaar te contracteren.

De Giallorossi willen een goede rechtsbuiten aantrekken en zouden bereid zijn om te investeren. Echter, de Ghanees is niet de prioriteit voor het team dat getraind wordt door de Italiaanse legende Daniele De Rossi.

De club uit de Italiaanse hoofdstad wil namelijk graag Federico Chiesa van Juventus binnenhalen. De Turijnse club staat open voor een vertrek van hun 26-jarige speler, die nog een jaar contract heeft.