📷 'Turkse interesse voor speler van Club Brugge'

Club Brugge staat voor een drukke transferzomer. Enkele spelers zullen hoe dan ook het schip verlaten.

Club Brugge werd landskampioen, maar dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is voor volgend seizoen. Blauwzwart heeft ook enkele spelers waarvoor het een oplossing wil vinden in deze zomermercato.

Eén van die pionnen is ongetwijfeld Kamal Sowah. Hij arriveerde in 2021 in het Jan Breydelstadion, maar werd het voorbije seizoen uitgeleend aan Standard. Eerder trok hij ook al op uitleenbasis naar AZ Alkmaar.

Sowah heeft nog een contract tot midden 2025 bij blauwzwart, waardoor het een ideaal moment is om hem van de hand te doen. Zijn marktwaarde, die ooit 7 miljoen euro bedroeg, is ondertussen nog 1,8 miljoen euro.

Volgens Turkse media zou Gaziantep FK geïnteresseerd zijn in de 24-jarige Ghanees. Gaziantep was het voorbije seizoen de nummer elf in de Turkse Super Lig.

De kans dat Sowah volgend seizoen nog bij Club Brugge speelt is bijzonder klein. Een transfer tijdens deze zomermercato ligt dan ook voor de hand gezien de looptijd van zijn contract.