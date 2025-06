Club Brugge gaat heel belangrijke beslissing moeten nemen, en dat kan enorme gevolgen hebben voor Simon Mignolet

Nordin Jackers greep afgelopen seizoen zijn kansen met twee handen. Hij bezorgde Club Brugge mee de beker en kan prima cijfers voorleggen. Speelt hij Simon Mignolet volgend seizoen uit doel?

Thibaut Courtois zal er deze interlandperiode niet bij zijn. De doelman heeft last aan de onderrug en moet dus passen. Tijdens het laatste duel van de Rode Duivels, thuis tegen Oekraïne, kon hij wegens een blessure ook al niet in actie komen.

Dus heeft Rudi Garcia nog een knoop moeten doorhakken. Uiteindelijk besliste hij om Club Brugge-doelman Nordin Jackers op te roepen. Hij deed het afgelopen seizoen alweer heel goed in de JPL.

Uiteindelijk speelde Jackers slechts 14 wedstrijden over alle competities heen. Daarin slikte hij negen tegendoelpunten en hield hij vier keer de nul. Enorm goede cijfers voor een tweede doelman.

Jackers was ook van grote waarde in de bekerfinale. Het valt op wat voor niveau Jackers haalt steeds wanneer hij een nieuwe kans krijgt. Volgens Het Nieuwsblad stellen ze zich bij Club nu dan ook de vraag of hij op dit moment de beste doelman is binnen de ploeg.

Mignolet doet het uiteraard ook heel goed, maar Club wil geen minuten geven vanwege de status van een speler. Mignolet heeft een klein streepje voor in de concurrentiestrijd, maar Jackers blijft indruk maken en zou dus zelfs als eerste doelman aan het volgende seizoen kunnen beginnen.

Wat er ook beslist wordt bij blauw-zwart, de twee doelmannen hebben een goede onderlinge relatie. Jackers heeft vrede met zijn huidige rol. Verwijst hij volgend seizoen Mignolet naar de bank?