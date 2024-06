Technisch directeur legt uit waarom Hoefkens bij NAC een contract voor maar liefst drie jaar krijgt

Carl Hoefkens is de nieuwe trainer van het Nederlandse NAC. Hij tekende er een contract voor maar liefst drie seizoenen.

NAC is bijzonder blij dat Carl Hoefkens de nieuwe trainer wordt. Technisch directeur Peter Maes stelde onze landgenoot donderdag aan het grote publiek voor.

“Het voordeel is dat hij Standard heeft getraind. Standard is een soort NAC in het groot. Alleen is NAC niet meer NAC. Vanuit structuur en een verbeterde topsportcultuur moet NAC professionaliseren, anders is het inderdaad onbeheersbaar. Daar is hij in de frontlinie uitermate geschikt voor door al zijn ervaringen”, klinkt het in De Stem.

Hoefkens kende korte passages als hoofdtrainer bij Club Brugge en Standard, maar toch koos men er in Nederland voor om hem een contract van drie seizoenen te geven. In het moderne voetbal is dat bijzonder lang.

“Daar spreekt vertrouwen uit. Het heeft ook een beetje met hem te maken, omdat hij twee keer een korte termijn avontuur heeft gehad”, gaat Maas verder. “Voor zijn ontwikkeling wil hij ook ergens langer kunnen bouwen.”

Lange termijn

Er zal vooral op de lange termijn gewerkt moeten worden. “Wij denken dat hij heel veel kwaliteiten heeft als trainer voor de korte maar ook voor de langere termijn. Hij wil constant verbeteren en eist het maximale van alle werknemers. Dat is bij NAC heel erg nodig. Dat lukt je niet in één jaar.”

Zowel Maas als Hoefkens blijven tot 2027 bij de club. Nu wordt er gekeken om een technische staf samen te stellen met nieuwe assistenten.

“De staf zijn we op dit moment aan het bespreken. Zowel intern als extern. Dat loopt parallel aan elkaar, zoals je dat ook met spelers doet. Daar mag de input van een hoofdtrainer altijd in mee worden genomen”, zegt Maas. “Als hij met een kandidaat komt, dan bekijken wij die. Dat geldt ook voor spelers die hij eventueel tipt. Maar uiteindelijk bepalen wij.”