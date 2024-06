Daar is de volgende al: Standard-speler op weg naar de uitgang

Uitgeleend aan Hull City in de tweede helft van het seizoen, zal Noah Ohio waarschijnlijk niet doorgaan bij Standard. Twee Duitse clubs hebben interesse in zijn diensten.

Aangekomen bij Standard in juli 2022 vanuit Leipzig, slaagde Noah Ohio er nooit in om aan de verwachtingen te voldoen die in hem gesteld werden. Als Nederlands jeugdinternational en beschouwd als een groot talent bij onze buren, heeft de 21-jarige aanvaller zich nooit weten te vestigen bij Sclessin en heeft hij nooit weten te overtuigen.

De redenen die de stamnummer 16 ertoe hebben aangezet om Noah Ohio in januari uit te lenen, terwijl de Luikse selectie toch niet al te breed zou zijn geweest met een extra aanvaller. Hull City, uit de Engelse tweede divisie, heeft hem verwelkomd.

Het resultaat is opnieuw mager. Acht optredens, drie doelpunten, slechts één basisplaats: een veel te zwak resultaat voor een speler met het talent van Noah Ohio, die vaak nonchalant was bij Standard.

Op weg naar de Bundesliga voor Standard-aanvaller Noah Ohio?

Dat heeft twee Duitse clubs er niet van weerhouden om informatie in te winnen voor zijn diensten, aldus Fussball Transfers, namelijk Vfl Bochum in de Bundesliga en Fortuna Düsseldorf in de 2. Bundesliga.

Eind contract in 2026 aan de Maas, zal Noah Ohio naar verwachting door het management van Standard verkocht worden om wat liquiditeit vrij te maken. Zijn waarde wordt geschat op twee miljoen euro op Transfermarkt.