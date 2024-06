Jacky Mathijssen stipt grote minpunt aan bij Koen Casteels

Domenico Tedesco duidde Koen Casteels aan als doelman nummer één bij de Rode Duivels. Analist Jacky Mathijssen geeft zijn mening.

De teerling is geworpen. Bondscoach Domenico Tedesco geeft het vertrouwen aan doelman Koen Casteels als nummer één bij de Rode Duivels. Nochtans is het verschil tussen hem en Sels bijzonder klein, zo vertelt ook Jacky Mathijssen.

“Als je je voor x aantal jaren manifesteert in de Bundesliga, enkele malen tot de betere doelmannen van de competitie wordt gerekend, en zelfs de aanvoerdersband van je club hebt gedragen, dan heb je enorme kwaliteiten. Hij is heel allround als keeper”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Al ziet Mathijssen ook gevaren. “De druk die op hem zal liggen, zou wel zijn minpunt kunnen zijn. De gedachte aan Courtois zal immers altijd aanwezig zijn. Bij elk doelpunt zullen er vergelijkingen worden gemaakt en zal de buitenwereld zich afvragen of Courtois ook dat doelpunt zou hebben geslikt. Hij moet daar klaar voor zijn.”

Motivatie

Al kan de afwezigheid van Courtois misschien wel anders bekeken worden. “Ik denk dat Courtois zijn schaduw niet per se een negatieve invloed moet hebben op Casteels. Het kan misschien zelfs een motivatie voor hem zijn.”

Want of de Rode Duivels doelpunten incasseren hangt vaak niet alleen van de doelman af. “Laten we hopen dat Casteels sterk genoeg is, maar dat toch ook de ploeg goed genoeg is om bepaalde doelpunten te voorkomen.”