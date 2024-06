OFFICIEEL: Beerschot ziet sportief directeur naar concurrent gaan

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dirk Kuyt blijft trainer van Beerschot, maar zal het moeten doen zonder zijn klankbord sportief directeur Gyorgy Csepregi. De Hongaar liet al weten dat hij het Kiel zal verlaten, nu heeft hij ook zijn nieuwe opdracht te strikken.

"Ik zag mezelf hier nog twee jaar blijven. Ach, het was duidelijk dat de club een andere richting uit zou gaan. Zonder mij. En dat is jammer. Ja, ik ben een beetje verbitterd. Maar zelfs dit pijnlijke vertrek heeft mijn liefde voor deze mooie club niet aangetast.”

Dat waren de woorden van Gyorgy Csepregi bij zijn vertrek bij Beerschot. De Hongaar leek daarna meteen onderweg naar OH Leuven, waar ook al Frédéric Van den Steen aan de slag is. De knoop is ondertussen doorgehakt.

De Leuvenaars maakten het nieuws donderdagavond wereldkundig. "De 47-jarige Gyorgy Csepregi is de nieuwe technisch directeur van OH Leuven. Csepregi tekent een contract voor onbepaalde duur bij de club", klinkt het bij OH Leuven.

Ambities zijn groot voor Csepregi bij OH Leuven

"Ik heb de voorbije 2,5 jaar ongelooflijk goed samengewerkt met Frédéric Van den Steen en ik kijk er echt naar uit om samen met hem en iedereen binnen deze club hier iets moois op te bouwen. OH Leuven is een club in volle groei en de mogelijkheden zijn hier enorm en dat maakt de uitdaging zo mooi", aldus de Hongaar op de webstek van OHL.

"Ik kan niet wachten om eraan te beginnen. Op korte termijn is de prioriteit om een zo goed mogelijke kern samen te stellen. Ik ben deze week al bij de coach in Spanje geweest om zijn visie over voetbal en de ploeg te leren kennen. Daarnaast ga ik mijn expertise en netwerk gebruiken om de kern te versterken."