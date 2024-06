Louwagie noemt naam van trainer bij KAA Gent: "Maar één die etentjes zelf wou betalen"

Michel Louwagie sluit een hoofdstuk af bij KAA Gent. Onder hem passeerden maar liefst 22 trainers de revue.

Michel Louwagie moet niet lang nadenken met welke trainer uit zijn passage bij KAA Gent hij het beste contact had.

“Michel Preud'homme. Met hem kon je in een consensusmodel werken. Via gemeenschappelijke vrienden kende ik hem al eerder. Toen ik tegen de voorzitter zei dat ik Preud'homme na zijn landstitel met Standard in 2008 als trainer bij AA Gent zou kunnen krijgen, geloofde hij me niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Een trainer zoeken was altijd het domein van de voorzitter geweest, maar voor Preud’homme maakte die een uitzondering.

“De twee jaar die hij bij ons was, waren verrijkend. Iedereen kent intussen de befaamde etentjes van de voorzitter, de trainer en mezelf waar we wekelijks de gang van zaken bespraken. Wel, die waren qua inhoud, op sportief en ander vlak, het interessantst van allemaal. Emotioneel ook.”

Al was er met Preud’homme ook iets wat andere trainers niet deden. “Bovendien zei Michel soms dat hij die avond wel zou betalen. Dat heb ik niet veel andere trainers weten doen.”

Voor Louwagie waren Preud’homme en Vanhaezebrouck de enige twee trainers waarmee hij samenwerkte die echt wisten wat topsport was en hoe je er moest voor leven.