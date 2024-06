Transfernieuws en Transfergeruchten 08/06: Gómez - Still - Ohio

Daar is de volgende al: Standard-speler op weg naar de uitgang

Uitgeleend aan Hull City in de tweede helft van het seizoen, zal Noah Ohio waarschijnlijk niet doorgaan bij Standard. Twee Duitse clubs hebben interesse in zijn diensten. (Lees meer)

Ex-Anderlecht-speler Sergio Gomez heeft nieuwe club op het oog: na twee jaar verlaat hij Man City

Na twee seizoenen geleerd te hebben naast een van 's werelds beste coaches, zou Sergio Gomez Manchester City kunnen verlaten om elders wel een basisplaats te vinden. (Lees meer)

Anderlecht of toch nog ergens anders: Edward Still moet heel binnenkort belangrijke beslissing nemen

De voormalige coach van Charleroi, KV Kortrijk en KAS Eupen heeft twee keuzes voor zijn toekomst. Hij kan zijn broer volgen naar Lens of hoofdtrainer worden van RSCA Futures. (Lees meer)