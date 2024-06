Anderlecht of toch nog ergens anders: Edward Still moet heel binnenkort belangrijke beslissing nemen

De voormalige coach van Charleroi, KV Kortrijk en KAS Eupen heeft twee keuzes voor zijn toekomst. Hij kan zijn broer volgen naar Lens of hoofdtrainer worden van RSCA Futures.

Op 33-jarige leeftijd is het Edward Still nog niet gelukt om zijn carrière als coach op gang te brengen zoals hij had gehoopt.

Na zijn werk als video-analist bij Sint-Truiden en assistent bij Club Brugge en Antwerp, werd hij hoofdcoach bij Charleroi, daarna bij AS Eupen en vervolgens bij KV Kortrijk tot vorige jaar september.

Deze avonturen verliepen niet altijd even goed, waardoor Edward Still sindsdien geen nieuwe club heeft gevonden. Hier zou deze zomer echter verandering in kunnen komen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri, heeft Still nu twee opties. Ten eerste kan hij ervoor kiezen om zijn broer Will te volgen, die de nieuwe hoofdcoach van RC Lens wordt. Edward zou dan zijn assistent worden.

Ten tweede kan Edward Still de nieuwe hoofdcoach van de RSCA Futures worden. Sacha Tavolieri meldt dat Edward Still tot aankomende maandag heeft om zijn definitieve beslissing te nemen. Wat wel zeker is, is dat hij uiteindelijk niet bij Zulte-Waregem zal terechtkomen.