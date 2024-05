Franky Van der Elst weet dat Club Brugge het nog moeilijk kan krijgen: "Voor de laatste twee wedstrijden is dat een verlies hé"

Club Brugge speelde maandagavond 2-2 gelijk tegen Union SG. Blauw-zwart kreeg echter ook wel een serieuze domper te verwerken.

Club Brugge speelde 2-2 gelijk tegen Union SG, maar verloor in de tweede helft een sterkhouder. Igor Thiago moest na een ongelukkige botsing met Nusa het veld geblesseerd verlaten.

Franky Van der Elst ziet dat hij gemist zal worden, indien hij niet fit geraakt voor de laatste wedstrijden. "Je zag het tegen Union SG ook al goed. Uiteindelijk moest Thiago er af, een speler die altijd balvast is, ook tegen Union. Als je hem dan plots verliest... Voor de laatste twee wedstrijden is dat een verlies hé", vertelde hij bij Eleven/DAZN.

Nicky Hayen zal zo mogelijk Jutgla weer meteen in de spits moeten zetten. "Niets slecht over de kwaliteiten van Jutgla, maar het is niet hetzelfde als met Thiago. Wat dat betreft is het zeker een verlies."

"Je moet er dan wel op rekenen dat Skov Olsen vanaf het begin op de flank kan spelen", merkte Peter Vandenbempt op. "Zoals hij gespeeld heeft in de tweede helft lijkt dat wel oké."

"Je weet nooit of hij de 90 minuten gaat kunnen volmaken", antwoordde Van der Elst. "Dat is wel een vraagteken voor de wedstrijd tegen Anderlecht. Als hij dat wel kan, je zag het tegen Union, hij doet de wedstrijd kantelen."