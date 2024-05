René Vandereycken zag één Bruggeling in de fout gaan: "Wedstrijdbepalend"

Club Brugge heeft de winst in eigen huis tegen Union nog uit handen gegeven. Net als in de bekerfinale scoorde de Japanse verdediger Koki Machida. Maar had Simon Mignolet daar niet meer moeten doen?

René Vandereycken vindt van wel. In zijn analyse in Het Nieuwsblad vindt hij dat de keeper van blauw-zwart in de fout ging. “Aan de overkant had Mignolet ook zijn reddingen in huis, onder meer op dat schot van Puertas, maar op de gelijkmaker gaat hij volgens mij toch in de fout", klinkt het. Mignolet speelde in de periode dat Union zwaar drukte wel nog een belangrijke rol, maar op de kopbal van Machida stond hij aan de grond genageld. Een beoordelingsfout... "Mignolet verlaat zijn lijn en aarzelt. Hij gaat het duel niet aan met Machida. Daardoor staat hij ergens tussen de kopper en de lijn. De kopbal van Machida was niet onhoudbaar", vindt Vandereycken. De voormalige Rode Duivel zag de bal binnendwarrelen. "Was Mignolet wel op zijn lijn gebleven, dan had hij die bal misschien kunnen hebben. Een detail, maar wel eentje dat bepalend kan zijn voor de score.” In het Lotto Park komende zondag zal Club die foutjes moeten vermijden. De Klassieker wordt beslissend om te bepalen wie kampioen wordt. Als Club verliest is de titel weg.