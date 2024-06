Romelu Lukaku weet wanneer De Bruyne zich liet gelden: "Op een gegeven moment werd hij boos en..."

Romelu Lukaku geeft niet veel interviews. Een persconferentie met Big Rom, daar wordt meestal dagen op voorhand al naar uitgekeken. Voor VTM wou hij een uitzondering maken omdat ze een dubbelinterview met Kevin De Bruyne voorstelden. De twee gaven daar hun rolverdeling mee.

De Bruyne is de kapitein van de Rode Duivels, maar Romelu Lukaku is evenzeer een leider van de nationale ploeg. "Romelu is iets mondiger. Spreekt in het algemeen meer", vertelt De Bruyne.

"Ik ga iets meer zeggen als het echt moet. Romelu is ook iets beter tweetalig - en heeft dus alle jongens mee. Ik moet er ook weer een beetje inkomen. Veel mensen zien me nu pas voor het eerst weer. Met velen heb ik nog nooit getraind."

Lukaku kent De Bruyne door en door en weet wanneer hij zich gaat laten gelden. "Als het over de manier van spelen gaat: daar zet Kevin de toon", aldus Big Rom. "En iedereen volgt. Vanochtend zag ik het ook op training. Op een gegeven moment werd hij boos. Ik zei tegen de coach: ‘Ooooh, shit.’"

"En daarop volgden direct twee goals. Bam. Bam. Ik zei: ‘Zie je het? Jij maakt hem boos en hier...’ Ik ben meer de vocale gast. Beetje oppeppen. We hebben echt wel een goeie balans. Op het veld en buiten het veld. Daarom zijn we buiten het veld ook altijd zo geweest."

Er is ook het generatieverschil, maar daar kunnen ze goed mee om. “Ik denk dat Kevin het ermee eens is: die boys werken echt hard. Onze generatie, toen we hun leeftijd hadden, wij waren meer van ‘het veld’. Ik ging afwerken, samen met Eden en Mirallas, Kevin zijn vrije trappen misschien inoefenen. Zij hebben hun eigen routine. Voor de training in de gym, na de training in de gym. Wij deden dat niet.”