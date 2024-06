🎥 Johan Derksen maakt ex-international helemaal af na uitbrengen EK-single

Kent u Wesley Sneijder nog? De gewezen voetballer van onder meer Internazionale, Real Madrid en Ajax Amsterdam is momenteel vooral analist. Hij ambieert een rol in het voetbal, maar klust ondertussen ook bij als zanger.

Wesley Sneijder heeft voor het EK 2024 een nummer opgenomen samen met de Amsterdamse charmezanger Wesly Bronkhorst, die u misschien nog kennen van het bescheiden zomerhitje Amalia uit de zomer van 2022.

Voor het EK 2024 zijn Sneijder en Bronkhorst aan de slag gegaan met Ich bin wie du, een nummer van de Duitse zangeres Marianne Rosenberg. Dat nummer verscheen op haar gelijknamige album uit 1976 en werd een wereldhit.

In Vandaag Inside hadden de analisten dan weer wat te zeggen over de zangcarrière van Sneijder. "Wesley heeft het volledig verkeerd aangepakt", aldus Johan Derksen. "Hij heeft zitten lonken naar Ajax en wilde TD worden bij Den Bosch."

Hij moet uit zijn wereldje komen

"Die jongen is nu een beetje gefrustreerd, maar dan moet je geen plaatje maken. Je kan het een keertje doen en het als grap beschouwen, maar nu wordt hij een soort cultartiest van de koude grond. Dit is niet wat een beursgenoteerde club als Ajax wil."

"Op een gegeven moment zal je niet meer serieus genomen worden binnen de voetballerij. Het is hartstikke zonde, maar hij is zo makkelijk. Zo'n trainerscursus is even doorzetten ... Het is een hartstikke goed ventje, maar hij moet een beetje uit zijn wereldje komen."