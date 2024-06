Patrick Goots laat zich uit over aanstelling van Jonas De Roeck bij Antwerp: "Daar ben ik van overtuigd"

Bij Antwerp verandert er heel wat richting volgend seizoen. Jonas De Roeck werd er de vervanger van Mark Van Bommel, terwijl er nog heel wat spelers zullen vertrekken.

Mark Van Bommel nam op de laatste speeldag afscheid van het Antwerpse publiek. Hij kon hen bedanken voor hun steun door nog eens met 3-1 te winnen van Anderlecht.

Bij The Great Old moesten ze dus op zoek naar een nieuwe coach. Die vonden ze met Jonas De Roeck. "Ik had verwacht dat Antwerp met ‘een naam’ zou afkomen", begint Patrick Goots over zijn aanstelling bij Gazet van Antwerpen.

"Het werd echter snel duidelijk dat de club ook in de keuze van de trainer de tering naar de nering moest zetten. In dat geval vind ik De Roeck de meest geschikte keuze", gaat hij verder.

"Hij is een jonge trainer, die het Antwerp-huis kent en toch al wat bewezen heeft op de Belgische velden. Bovendien is hij, net als Mark van Bommel, welbespraakt en betrekt hij iedereen in zijn project: van de supporters over de vrijwilligers tot de materiaalmensen."

Over hoe de spelerskern er volgend seizoen uitziet bij Antwerp weten we nog niet al te veel, wel dat er wat zal veranderen. "Over de sportieve ambities kunnen we voorlopig niets zeggen. Wel ben ik ervan overtuigd dat De Roeck Antwerp zal laten voetballen met de mentaliteit en in de stijl van het huis", besluit Goots.