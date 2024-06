Waarom Vertonghen eerst maar twee weken out ging zijn en nu al vijf weken aan de kant staat: titelwedstrijd als schuldige

Jan Vertonghen ging aanvankelijk maar een week of twee aan de kant staan en zou de laatste match met Anderlecht tegen Antwerp kunnen spelen. Vijf weken later is hij nog steeds niet op het oefenveld verschenen bij de Rode Duivels. Wat is er gebeurd?

Vertonghen zal zelfs niet fit geraken voor de eerste EK-wedstrijd tegen Slovakije. De medische staf van de Rode Duivels wil zijn liesblessure helemaal genezen hebben vooraleer hij een veld opstapt. En dat is blijkbaar het probleem geweest. Achter de schermen probeerde hij bij Anderlecht toch klaar te geraken voor de titelwedstrijd tegen Club Brugge, amper anderhalve week na zijn blessure. Dat is begrijpelijk gezien het belang van Vertonghen bij Anderlecht en zijn droom om nog kampioen te spelen in België, net zoals maatje Toby Alderweireld. Het zou in de herfst van zijn carrière een fantastische afsluiter geweest zijn. Maar daar heeft hij volgens HLN een terugval gekend, zijn lies zorgde weer voor problemen. Geen topper tegen blauw-zwart, maar dus ook geen eerste match op het EK. Wanneer dan wel? Domenico Tedesco is bereid te wachten tot in de finale. Hij gaat dus sowieso mee, wat nog maar eens zijn belang in de kleedkamer onderstreept. Maar die blessure doet hem ook nog meer twijfelen om door te gaan. Als hij toch op tijd herstelt, zal dat alvast een opluchting zijn. Ook voor Anderlecht...