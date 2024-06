Tedesco komt nog eens terug op 'zorgwekkende fase van Witsel' en... legt de schuld bij andere Duivel

Eén fase in het duel tegen Montenegro wordt er al dagen uitgelicht: Axel Witsel die voorbijgestormd wordt door Mislutin Osmajic, de spits van Preston North End. Zorgwekkend aangezien er op het EK nog snellere jongens zullen rondlopen.

Bondscoach Domenico Tedesco beloofde woensdag dat hij de fase ging herbekijken en analyseren. Dat heeft hij intussen gedaan en hij kwam met een opvallende conclusie. Hij zette Witsel volledig uit de wind.

"Het was inderdaad een geval van positionering, zoals ik woensdag al zei", begon Tedesco. "We bespraken het ook met Witsel zelf. Hij sprong een beetje en hij liet de bal gaan omdat die in de diepte ging en hij verwachtte dat Koen Casteels verder uit zijn doel zou komen. Dat dachten wij ook. Zijn startpositie was niet die om een diepterun op te vangen."

Slim van de bondscoach om de schuld deels bij Casteels te leggen. Die bombardeerde hij wel tot zijn nummer 1 op het EK, maar daarmee heeft hij hem ook direct gemotiveerd.

Toch blijft het zorgen baren om met Witsel in een viermansverdediging te spelen indien Vertonghen er niet is. Naast hem staan immers ook niet de snelste verdedigers.

Witsel is gewend om bij Atlético in een driemansverdediging te spelen met wel snelle jongens naast zich. Maar er is weinig twijfel dat hij in de eerste match tegen Slovakije start in de verdediging.